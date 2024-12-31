Суд залишив вирок Трампу щодо сексуального насильства – CNN

Прохання новообраного президента про новий судовий розгляд відхилили.

Федеральний апеляційний суд США підтвердив вердикт присяжних щодо визнання Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві щодо письменниці Джин Керролл.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Новий президент оскаржив цивільний позов на суму 5 мільйонів доларів, де стверджує, що суддя першої інстанції припустився численних помилок.

За його словами, Трамп начебто взяв до уваги свідчення двох інших жінок, які стверджували, що Трамп піддав їх сексуальному насильству.

Апеляційний суд дійшов висновку, що суддя першої інстанції не зловживав своїм розсудом під час винесення рішення щодо доказів, але в разі вчинення суддею якихось помилок, в апеляційному суді зазначили, що, з огляду на сильні аргументи Керролл, вони не переконані, що права Трампа були порушені настільки, аби вимагати нового судового розгляду.

"І я, і Е. Джин Керролл задоволені сьогоднішнім рішенням. Ми дякуємо Другому окружному суду за ретельний розгляд аргументів сторін", - сказала адвокат постраждалої Роберта Каплан.

За рішенням цивільного суду, підозрюваному не загрожує тюремне ув'язнення, адже присяжні визнали, що Трамп сексуально домагався Керролл, що є достатнім для притягнення його до відповідальності за побиття.

Однак присяжні не визнали, що письменниця довела факт її зґвалтування.

Стівен Чунг це головний речник Трампа і новий директор з комунікацій Білого дому - сказав, що апеляції будуть надходити надалі.

"Американський народ переобрав президента Трампа з переважною більшістю голосів, і він вимагає негайного припинення політичного озброєння нашої системи правосуддя і швидкого припинення всіх "полювань на відьом", включаючи фінансовану демократами містифікацію Керролла, яка буде продовжувати оскаржуватися. Ми з нетерпінням чекаємо на об'єднання нашої країни у новій адміністрації, адже президент Трамп робить Америку знову великою", - сказав Чунг.

Ще навесні Трамп подав апеляцію на рішення суду щодо виплати п'яти мільйонів доларів.