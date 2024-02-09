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путін дав інтерв'ю американському журналісту Карлсону: головні наративи російського диктатора

09 лютого 2024, 08:07
путін дав інтерв'ю американському журналісту Карлсону: головні наративи російського диктатора
Фото: ria.ru
Президент рф заявив, що США після розвалу СРСР проводили щодо рф політику "тиску". Вашингтон нібито хоче потягти Україну в НАТО на зло москві.

Президент росії владімір путін заявив, що так звана "денацифікація" — це позбавлення від людей, які підтримують нацизм.

Про це глава кремля розповів в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

За словами путіна, президент України Володимир Зеленський нібито підтримує "нацизм" і людей, які просувають цю теорію. російський політик упевнений, що справа глави нацистської Німеччини Адольфа Гітлера "ще живе", а люди, котрі знищували євреїв ще живі.

Крім того, в тому ж інтерв'ю путін заявив, що Україна нібито поставила на чільне місце своєї ідентичності помилкових героїв, які співпрацювали з Гітлером. Водночас він заявив, що ніякої України не існувало до приходу більшовиків до влади в росії.

За словами путіна, Україна після розпаду Радянського Союзу нібито "потягла із собою все, що отримала з панського плеча" росії. Ба більше, Штати після 1991 року проводили щодо рф політику "тиску". Глава кремля заявив, що Вашингтон хоче "втягнути" Україну в НАТО на зло рф. Сама ж росія, як висловився путін, "добровільно" пішла на розвал СРСР.

Потім він переключився на війну в Україні й заявив, що росія ще не досягла цілей, що були поставлені напочатку. Згадав денацифікацію, а також не забув про Степана Бандеру з Романом Шухевичем, яких він назвав "нацистськими прибічниками" зведених у ранг героїв України. Відмова від них та інших видатних українських особистостей є основною вимогою, від яких  путін не буде відмовлятися.

Сказавши про "нацистів в Україні" путін раптом зробив заяву, що готовий "мирно вирішити конфлікт" й завжди про це говорив, але Київ "хоче продовження війни" й відмовляється від них. Потім у нього почалась підміна фактів й диктатор сказав, що ніколи не нападав на Україну, ні у 2014, ні у 2022. У конфлікті, на його думку, винна саме Україна. рф просто взяла під захист Крим, Луганськ та Донбас, через "державний переворот в Україні" (так він назвав Революцію Гідності).

Також у рамках інтерв'ю путін згадав про підрив "Північних потоків" й заявив, що за цим стоїть ЦРУ. Він висловив захоплення та повагу Ілону Маску, назвавши його "розумною людиною". А ще - сподівається попрацювати з ним. Не оминув він і штучний інтелект. Начебто від нього є певні загрози. 

Наостанок путін заявив, що Америці не варто вплутуватись у війну з рф, краще домовлятись. А все тому, що росія звикла боротись до кінця й перемогти її на полі бою не вийде. Він закликав американців "з повагою відносить до росії та її інтересів".

Що стосується України, то путін, розмріявшись сказав, що обов'язково домовиться. рф та Україна об'єднаються, як "братні народи".

журналістПутіндиктаторвійна в Україніросія окупанти

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