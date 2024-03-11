Бербок підтримує обмін ракетами з Британією
Про це пише німецьке видання Spiegel.
Бербок заявила, що подібний тип обміну вже відбувався щодо іншого обладнання раніше.
"Круговий обмін - це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншим обладнанням деякий час тому", - сказала Бербок.
Минулого тижня міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.
Україна ще з минулого року закликає Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus.
В німецькій компанії Taurus Systems GmbH заявили, що можуть у найкоротші терміни запустити нове виробництво ракет Taurus, але канцлер Німеччини Олаф Шольц послідовно відмовляється передавати Україні ці ракети.
Проте Німеччина не має єдності щодо питання про круговий обмін ракетами.