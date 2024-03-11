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Бербок підтримує обмін ракетами з Британією

11 березня 2024, 10:31
Бербок підтримує обмін ракетами з Британією
Анналена Бербок Фото: DW
Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала пропозицію британського колеги Девіда Кемерона обмінятися крилатими ракетами, щоб Україна могла отримати далекобійне озброєння.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

Бербок заявила, що подібний тип обміну вже відбувався щодо іншого обладнання раніше. 

"Круговий обмін - це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншим обладнанням деякий час тому", - сказала Бербок. 

Минулого тижня міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння. 

Україна ще з минулого року закликає Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus. 

В німецькій компанії Taurus Systems GmbH заявили, що можуть у найкоротші терміни запустити нове виробництво ракет Taurus, але канцлер Німеччини Олаф Шольц послідовно відмовляється передавати Україні ці ракети.

Проте Німеччина не має єдності щодо питання про круговий обмін ракетами.

 

НімеччинаракетиобмінБербок

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