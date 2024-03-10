Німеччина не має єдності щодо питання про круговий обмін ракетами

В опозиційній фракції ХДС/ХСС відкидають ідею постачання Taurus Лондону з подальшою передачею Британією Україні ракет Storm Shadow.

Про це пише німецький державний мовник DW.

У німецьких політиків немає єдиної думки щодо можливості здійснити круговий обмін озброєннями, за якого Берлін поставить Лондону далекобійні ракети Taurus, а Лондон, зі свого боку, передасть Києву ракети Storm Shadow.

Експерт з європейської політики правлячої партії "Союз 90 / Зелені" Антон Гофрайтер привітав подібний круговий обмін.

"Було б краще, якби Шольц перестав блокувати постачання Taurus. Однак перш ніж Україна не отримає взагалі жодних крилатих ракет, круговий обмін як одну з можливостей", - заявив він.

Тим часом керівництво фракції опозиційного блоку ХДС/ХСС у Бундестазі ідею обміну відкидає. Як пояснив в інтерв'ю газеті Rheinische Post заступник голови фракції Йоганн Вадефуль,

"Необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України. До цього належить і постачання найкращих систем озброєння, а Taurus - це якраз така система. Жоден круговий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження", - додав він.

Раніше до постачання Україні далекобійних ракет Taurus закликали голови ХДС та її сестринської партії ХСС - Фрідріх Мерці Маркус Зедер. Водночас віце голова фракції правлячої Соціал-демократичної партії в Бундестазі Дірк Візе нагадав, що більшість німців підтримують позицію Шольца, який відмовляється від поставок далекобійних ракет Taurus Україні.

Візе додав, що цю думку поділяють і багато членів ХДС і ХСС, як дізнаєшся з приватних розмов у виборчому окрузі.

Вчора ми повідомляли, що Британія пропонує Німеччині кругові поставки зброї, щоб надати Україні далекобійні ракети Taurus.