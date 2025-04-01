Бербок приїхала до України і оголосила про допомогу

Це вже її 11-тий візит за час повномасштабної війни.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок сьогодні прибула з 11-тим візитом до України, можливо, останнім на посаді.

Про це повідомляє МЗС Німеччини.

На вокзалі міністерку зустріли глава МЗС України Андрій Сибіга і посол Німеччини у Києві Мартін Єгер.

Бербок одразу ж оголосила, що Німеччина надасть Україні ще 130 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та стабілізаційні заходи.

"У зв'язку з глухим кутом у відносинах між США і Росією, абсолютно необхідно, щоб ми показали, що ми… стоїмо на боці України і підтримуємо її зараз більше, ніж будь-коли раніше", – сказала Бербок.

В столиці вона зустрінеться з політиками та представниками громадянського суспільства і будуть обговорюватись кроки, які Україна робить на шляху до членства в ЄС.

Також сьогодні до столиці прибув глава МЗС Литви.