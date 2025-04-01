Глава МЗС Литви прибув до Києва

Литва підтримує сильну, стійку та процвітаючу Україну в ЄС.

Сьогодні, 1 квітня, глава МЗС Литви Кястусіс Будріс прибув з візитом до Києва.

Про це він написав в соцмережі X (Twitter).

"Прибув у вільний Київ, щоб висловити непохитну підтримку Литви відважному українському народу. Ми продовжимо стояти поруч з вами у вашій боротьбі за свободу та суверенітет", - йдеться у пості.

Будріс додав, Литва підтримує сильну, стійку та процвітаючу Україну в ЄС.

Нагадаємо, що в останній день березня до столиці України прибули парламентарі з усієї Європи.