Глава МЗС Литви прибув до Києва
Сьогодні, 1 квітня, глава МЗС Литви Кястусіс Будріс прибув з візитом до Києва.
Про це він написав в соцмережі X (Twitter).
"Прибув у вільний Київ, щоб висловити непохитну підтримку Литви відважному українському народу. Ми продовжимо стояти поруч з вами у вашій боротьбі за свободу та суверенітет", - йдеться у пості.
Будріс додав, Литва підтримує сильну, стійку та процвітаючу Україну в ЄС.
Нагадаємо, що в останній день березня до столиці України прибули парламентарі з усієї Європи.