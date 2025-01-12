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ПОЛІТИКА

Бербок розкритикувала уряд за недостатню допомогу Україні

12 січня 2025, 18:30
Бербок розкритикувала уряд за недостатню допомогу Україні
Анналена Бербок Фото: DW
Коментарі очільниці МЗС пролунали під час спілкування зі ЗМІ на полях зустрічі у Саудівській Аравії стосовно майбутнього Сирії.

Міністерка закордонних справ Німеччини та співлідерка "Зелених" Анналена Бербок наполягає, що Берлін мав би надати Україні більше військової допомоги, аніж запланована у бюджеті станом на цей час. 

Про це повідомляє Spiegel.

Коментарі очільниці МЗС пролунали під час спілкування зі ЗМІ на полях зустрічі у Саудівській Аравії стосовно майбутнього Сирії.

Бербок на запитання Spiegel в контексті нібито блокування канцлером Шольцом додаткового пакета допомоги для України висловила думку, що якщо додаткову зброю не надати, Україна "буде менш спроможною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас".

Вона додала, що надання Україні допомоги буде найкращим внеском у безпеку Європи та безпосередньо Німеччини.

Нагадаємо, перед цим Spiegel неофіційно дізналося, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка стосовно додаткового пакету зброї для України на суму близько 3 млрд євро. Пакет сформували Бербок та міністр оборони Боріс Пісторіус на основі термінових запитів України.

Проте канцлер Олаф Шольц виступив проти і вважає, що вже запланованої допомоги достатньо і Київ на додачу може витрачати на зброю кошти зі спільного кредиту від G7, та що було б несправедливо "ставити перед фактом" новий німецький уряд, який сформують після дострокових виборів у лютому. Таку думку поділяють і деякі інші члени СДПН.

За останніми деталями, які дізнались журналісти, переговори про додаткову зброю нібито були конструктивними до Різдва, а потім канцлер різко змінив думку. Суперечку пов'язують з політичними міркуваннями партій перед достроковими парламентськими виборами.

НімеччинавійнаАнналена БербокОлаф Шольцдопомога Україні

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