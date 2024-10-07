Вона не хотіла б публічно обговорювати, наскільки вглиб рф Київ зможе атакувати.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок не виключила, що Київ у майбутньому зможе завдавати ударів вглиб території рф зброєю, наданою з німецьких запасів задля самооборони.

Заяву німецької міністерки наводить видання Tagesschau.

Разом з тим, Бербок додала, що не хотіла б публічно обговорювати, наскільки глибоко вглиб російської території зможе атакувати Україна.

Глава МЗС Німеччини наголосила, що Україна не зобов'язана завдавати удару у відповідь тільки тоді, коли її власну територію вже атакують.

"Право України на самооборону не означає, що ракета має спочатку перетнути кордон або влучити по такому місту, як Харків, перш ніж їй буде дозволено захищатися. Навіть найкраща протиповітряна оборона не завжди може цьому запобігти", – заявила Бербок.

Вона підкреслила, що для запобігання майбутнім атакам необхідні превентивні заходи.

"Це не означає, що ви не можете знищувати пускові майданчики не повинні бути знищені. Питання в тому, наскільки далеко це зайде", – додала міністерка.

Бербок також застерегла від визначення конкретних відстаней, таких як "десять, сорок або двісті кілометрів", оскільки російські військові можуть отримати з цього вигоду.

Нагадаємо, що Бербок підтримує ідею постачання Заходом далекобійних ракет Україні.