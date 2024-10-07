Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Бербок вважає, що Україні можуть дозволити бити німецькою зброєю вглиб росії

07 жовтня 2024, 11:23
Бербок вважає, що Україні можуть дозволити бити німецькою зброєю вглиб росії
Фото: РБК-Україна
Вона не хотіла б публічно обговорювати, наскільки вглиб рф Київ зможе атакувати.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок не виключила, що Київ у майбутньому зможе завдавати ударів вглиб території рф зброєю, наданою з німецьких запасів задля самооборони.

Заяву німецької міністерки наводить видання Tagesschau.

Разом з тим, Бербок додала, що не хотіла б публічно обговорювати, наскільки глибоко вглиб російської території зможе атакувати Україна.

Глава МЗС Німеччини наголосила, що Україна не зобов'язана завдавати удару у відповідь тільки тоді, коли її власну територію вже атакують.

"Право України на самооборону не означає, що ракета має спочатку перетнути кордон або влучити по такому місту, як Харків, перш ніж їй буде дозволено захищатися. Навіть найкраща протиповітряна оборона не завжди може цьому запобігти", – заявила Бербок.

Вона підкреслила, що для запобігання майбутнім атакам необхідні превентивні заходи.

"Це не означає, що ви не можете знищувати пускові майданчики не повинні бути знищені. Питання в тому, наскільки далеко це зайде", – додала міністерка.

Бербок також застерегла від визначення конкретних відстаней, таких як "десять, сорок або двісті кілометрів", оскільки російські військові можуть отримати з цього вигоду.

Нагадаємо, що Бербок підтримує ідею постачання Заходом далекобійних ракет Україні.

 

Німеччинавійна в Україніатаки по рф

Останні матеріали

Байден
Політика
Байден "викинув рушника". Остання надія на Гарріс – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 12:32
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка
Політика
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка "зомбаків" із Заходу та керівництва України – Том Купер
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 00:21
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Політика
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 14:20
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Політика
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 11:51
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 08:47
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Бізнес & Фінанси
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 16:24
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 12:21
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Політика
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 08:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється