Бербок: Розширення ЄС – необхідний наслідок війни росії

Німецька чиновниця наголосила, що Україна досягла значного прогресу в судовій реформі та законодавстві про ЗМІ.

Розширення Європейського Союзу є необхідним геополітичним наслідком війни, яку розпочала росія проти України.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва.

"Під градом бомб, перед обличчям російських танків, Україна впевнено і рішуче стала на шлях до Європейського Союзу. З величезною мужністю і рішучістю Україна також захищає свободу кожного з нас. Оскільки Україна ставить себе перед нами, вона також може розраховувати на нас. На наше розуміння того, що розширення ЄС є необхідним геополітичним наслідком війни росії. І на нашу рішучу підтримку України на її шляху до Європейського Союзу", - сказала вона.

Так, наразі Україна має статус кандидата у члени ЄС, зараз готується рішення про початок переговорів про вступ до ЄС.

Бербок зазначила, що Україна досягла значного прогресу в судовій реформі та законодавстві про ЗМІ. За її словами, попереду ще багато роботи в імплементації антиолігархічного закону та боротьбі з корупцією.

Міністерка також згадала про підготовку до зими. Вона заявила, що Німеччина та Україна хочуть ще тісніше співпрацювати в енергетичній сфері у майбутньому.

"Жахливий терор путіна проявляється в цілеспрямованих нападах на повсякденне життя і цивільні інституції в Україні. путін хоче зламати, зневірити і деморалізувати народ. Для цього він не зупиняється ні перед чим - ні перед школами, ні перед ринками, ні перед зерносховищами, ні перед залізничними станціями", - підкреслила Бербок.

Політикиня наголосила, що росія не лише вбиває своїми бомбами, але й позбавляє майбутнього тисяч українських дітей. Адже їх забирають з дитячих установ, сиротинців і шкіл, щоб депортувати до російських таборів перевиховання або віддати на усиновлення в росію.

Вона додала, що обвинувальний акт у Міжнародному кримінальному суді також є важливим внеском у цю справу.

Зазначимо, що сьогодні зранку міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Києва. Це вже її четвертий візит до України з початку повномасштабної війни.