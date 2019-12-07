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Берегова охорона США затримала саморобну субмарину з семи тонами кокаїну

Ролик розійшовся в соцмережах: користувачі відзначили, що дії офіцерів берегової охорони схожі на те, що показують у бойовиках
Берегова охорона Сполучених Штатів Америки 11 липня затримала у східній частині Тихого океану саморобну субмарину з 7 тонами кокаїну. Затримали 5 осіб.
Берегова охорона США затримала саморобну субмарину з семи тонами кокаїну Фото з вільних джерел

Новину про затримання берегова служба підкріпила роликом, знятим від першої особи. На відео катер прикордонників переслідує підводний човен, а потім кілька співробітників на ходу зістрибують зі свого судна на субмарину і відкривають люк, повідомляє "Громадське".

 

Правоохоронці зазначили, що це затримання є частиною серії операцій, в ході яких берегова охорона вилучила понад 17 тонн кокаїну вартістю 569 мільйонів доларів із 14 подібних суден.

Ролик розійшовся в соцмережах: користувачі відзначили, що дії офіцерів берегової охорони схожі на те, що показують у бойовиках.

Абордаж похвалив і президент США Дональд Трамп, відзначивши хоробрість співробітників, що перестрибнули на підводний човен посеред океану.

Класична "наркосубмарина" насправді має невелику глибину занурення, що, як правило, не перевищує 4,5 метра. У більшості випадків наркосубмарина - напівзанурюваний апарат, верхня чверть якого завжди виступає з води. Екіпаж - від 1 до 3 осіб, маса кокаїну - близько 3-10 тонн, а запас ходу - близько 5 тисяч кілометрів.

Проте у 2011 правоохоронці виявили найдосконаліше творіння колумбійських кримінальних конструкторів - 31-метрову рекордсменку, яка здатна занурюватися на 9 метрів і здійснила 4 успішних рейси. Приблизна вартість - 2 мільйона доларів США.

Верфі, на яких і будуються наркосубмарини, розташовуються в самій глибині джунглів у вузьких звивистих морських протоках, що пронизують тропіки на глибину до 15 км. Як правило, поруч із ними знаходяться і лабораторії із виробництва кокаїну.

Побудувавши човен, злочинці очікують максимального припливу за місяць. У такі дні протоки заповнюються морською водою і перетворюються в глибокі канали. 

Нагадаємо, що у Туреччині, неподалік від курортного містечка Айвалик, жандармерія і берегова охорона дістали з води 1551 кг марихуани.

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12 07 2019 17:32
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