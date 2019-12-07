Берегова охорона США затримала саморобну субмарину з семи тонами кокаїну
Новину про затримання берегова служба підкріпила роликом, знятим від першої особи. На відео катер прикордонників переслідує підводний човен, а потім кілька співробітників на ходу зістрибують зі свого судна на субмарину і відкривають люк, повідомляє "Громадське".
.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I— U.S. Coast Guard (@USCG) 11 июля 2019 г.
Правоохоронці зазначили, що це затримання є частиною серії операцій, в ході яких берегова охорона вилучила понад 17 тонн кокаїну вартістю 569 мільйонів доларів із 14 подібних суден.
Ролик розійшовся в соцмережах: користувачі відзначили, що дії офіцерів берегової охорони схожі на те, що показують у бойовиках.
Абордаж похвалив і президент США Дональд Трамп, відзначивши хоробрість співробітників, що перестрибнули на підводний човен посеред океану.
Класична "наркосубмарина" насправді має невелику глибину занурення, що, як правило, не перевищує 4,5 метра. У більшості випадків наркосубмарина - напівзанурюваний апарат, верхня чверть якого завжди виступає з води. Екіпаж - від 1 до 3 осіб, маса кокаїну - близько 3-10 тонн, а запас ходу - близько 5 тисяч кілометрів.
Проте у 2011 правоохоронці виявили найдосконаліше творіння колумбійських кримінальних конструкторів - 31-метрову рекордсменку, яка здатна занурюватися на 9 метрів і здійснила 4 успішних рейси. Приблизна вартість - 2 мільйона доларів США.
Верфі, на яких і будуються наркосубмарини, розташовуються в самій глибині джунглів у вузьких звивистих морських протоках, що пронизують тропіки на глибину до 15 км. Як правило, поруч із ними знаходяться і лабораторії із виробництва кокаїну.
Побудувавши човен, злочинці очікують максимального припливу за місяць. У такі дні протоки заповнюються морською водою і перетворюються в глибокі канали.
Нагадаємо, що у Туреччині, неподалік від курортного містечка Айвалик, жандармерія і берегова охорона дістали з води 1551 кг марихуани.
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