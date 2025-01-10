Берлін готує великі пакети допомоги Україні в 2025 році

До нього маюуть увійти IRIS-T, установки Patriot та гвинтокрили.

В першому півріччі цього року Німеччина планує передати Україні великі пакети військової допомоги, в які увійдуть танки Leopard, БМП Marder та інше озброєння.

Про це повідомляє телеканал n-tv, посилаючись на джерела в уряді.

Берлін готується передати Україні 22 танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder і ще одну зенітно-ракетну систему IRIS-T SLM/SLS.

Крім того, буде поставлено 16 гаубиць, дві пускові установки Patriot для ППО та 7 зенітниих установок Gepard зі 120 тисячами боєприпасів.

Також Києв отримає 3500 ударних дронів Helsing, 6 вертольотів Sea King і 250 тисяч артилерійських боєприпасів.

Для української армії також передбачено поставити низку іншого обладнання та озброєння.

Днем раніше Німеччина виділила Україні $400 тисяч на проведення інвентаризації лісів і створення лісового кадастру.