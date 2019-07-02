Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Берлін і Париж зацікавилися "планом Сайдіка" по Донбасу, який відкинула Україна

Німецький посол зазначив, що Мартін Сайдік написав цей план за своєю ініціативою
Німеччина та Франція зацікавилися так званим новим "мирним планом Сайдіка", який раніше відкинула Україна.
Берлін і Париж зацікавилися "планом Сайдіка" по Донбасу, який відкинула Україна Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Послол Німеччини Ернст Райхель та посол Франції Ізабель Дюмон наголосили, що документ є вартим для дискусії, повідомляє "Європейська правда".

Німецький дипломат зазначив, що Мартін Сайдік написав цей план за своєю ініціативою і представив його минулого року в рамках зустрічі ОБСЄ в Мілані.

"Ідея цього документа - не замінити "Мінськ", а доповнити його. Основна мета - створити умови для появи на Донбасі миротворчої місії під егідою ООН і ОБСЄ. І цей документ дійсно містить важливі ідеї, якi стануть у нагодi для дискусії, коли прийде час", - вважає Ернст Райхель.

Його позицію підтримала Ізабель Дюмон, підкресливши, що план "варто вивчити".

"Пропозицію Сайдіка і правда варто вивчити, виходячи з того, що він завжди близько співпрацював з Нормандським форматом і знає всі складнощі процесу врегулювання, передбаченого Мінською угодою", - зазначила посланниця Франції.

Нагадаємо, що спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 02 2019 09:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.