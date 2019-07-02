Берлін і Париж зацікавилися "планом Сайдіка" по Донбасу, який відкинула Україна
Послол Німеччини Ернст Райхель та посол Франції Ізабель Дюмон наголосили, що документ є вартим для дискусії, повідомляє "Європейська правда".
Німецький дипломат зазначив, що Мартін Сайдік написав цей план за своєю ініціативою і представив його минулого року в рамках зустрічі ОБСЄ в Мілані.
"Ідея цього документа - не замінити "Мінськ", а доповнити його. Основна мета - створити умови для появи на Донбасі миротворчої місії під егідою ООН і ОБСЄ. І цей документ дійсно містить важливі ідеї, якi стануть у нагодi для дискусії, коли прийде час", - вважає Ернст Райхель.
Його позицію підтримала Ізабель Дюмон, підкресливши, що план "варто вивчити".
"Пропозицію Сайдіка і правда варто вивчити, виходячи з того, що він завжди близько співпрацював з Нормандським форматом і знає всі складнощі процесу врегулювання, передбаченого Мінською угодою", - зазначила посланниця Франції.
Нагадаємо, що спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.
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