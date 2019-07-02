Берлін і Париж зацікавилися "планом Сайдіка" по Донбасу, який відкинула Україна

Німецький посол зазначив, що Мартін Сайдік написав цей план за своєю ініціативою

Німеччина та Франція зацікавилися так званим новим "мирним планом Сайдіка", який раніше відкинула Україна.

Послол Німеччини Ернст Райхель та посол Франції Ізабель Дюмон наголосили, що документ є вартим для дискусії, повідомляє "Європейська правда".

Німецький дипломат зазначив, що Мартін Сайдік написав цей план за своєю ініціативою і представив його минулого року в рамках зустрічі ОБСЄ в Мілані.

"Ідея цього документа - не замінити "Мінськ", а доповнити його. Основна мета - створити умови для появи на Донбасі миротворчої місії під егідою ООН і ОБСЄ. І цей документ дійсно містить важливі ідеї, якi стануть у нагодi для дискусії, коли прийде час", - вважає Ернст Райхель.

Його позицію підтримала Ізабель Дюмон, підкресливши, що план "варто вивчити".

"Пропозицію Сайдіка і правда варто вивчити, виходячи з того, що він завжди близько співпрацював з Нормандським форматом і знає всі складнощі процесу врегулювання, передбаченого Мінською угодою", - зазначила посланниця Франції.