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ПОЛІТИКА

Берлін наразі не має планів передавати Україні далекобійних ракет Taurus – ЗМІ

03 січня 2024, 18:29
Берлін наразі не має планів передавати Україні далекобійних ракет Taurus – ЗМІ
Представник уряду Німеччини пояснив, що Україні не слід плекати жодних надій на те, що поставки Taurus можуть бути здійснені швидко.

Україні не варто плекати жодних надій на те, що поставки далекобійних ракет Taurus можуть бути здійснені швидко.

Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт, повідомляє Der Spiegel.

У зв'язку з російськими авіаударами в Німеччині також надійшли нові вимоги про постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus.

Політик із "ХДС" Норберт Реттген укотре розкритикував федеральний уряд за те, що він досі не постачає Україні будь-які додаткові системи озброєння великої дальності.

Крилаті ракети Taurus мають дальність дії понад 500 кілометрів і полегшать українській армії атаку на склади зброї та лінії постачання на території росії. Однак у канцелярії є побоювання, що німецька зброя може бути використана і для проведення атак углиб російської території.

Хебестрайт пояснив, що Україні не слід плекати жодних надій на те, що поставки Taurus можуть бути здійснені швидко.

"Щодо поставок зброї немає нового статусу", - додав він.

Також Хебестрайт рішуче засудив нещодавні напади росії. За його словами, масовані атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином і абсолютно огидні.

Сьогодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни Заходу у відповідь на обстріли України мають посилити санкції проти росії і передати Києву ракети великої дальності для ліквідації пускових установок на території рф.

російська армія 2 січня знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед". Головною метою удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал", які були збиті.

Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети з 99. Незважаючи на результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Щонайменше п'ятьох людей було вбито та понад 100 поранених.

Німеччинавійна в УкраїніTaurus

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