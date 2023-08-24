Берлін передав Києву ракети для Patriot, розвідувальні БПЛА і системи виявлення дронів

Ще 9 серпня стало відомо, що Німеччина направила Україні два ЗРК Patriot і тепер країна передала додатково ракети до нього.

Про це пише Інтерфакс, посилаючись на Міноборони ФРН.

В оновленій версії документа Міноборони Німеччини від сьогодні, в Україну відправлено 10 систем для виявлення безпілотників, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun, 16 вантажівок Zetros, 510 тисяч набоїв для вогнепальної зброї.

В Міноборони Німеччина додали, що в планах подальших військових поставок ще 90 систем для виявлення БПЛА, 42 вантажівки Zetros, 31 млн патронів для вогнепальної зброї.