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Берлін оновив список допомоги Україні, серед якої 155-мм снаряди і ударні дрони

15 січня 2025, 08:17
Берлін оновив список допомоги Україні, серед якої 155-мм снаряди і ударні дрони
Фото: з вільного доступу
Частину допомоги передав особисто міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Уряд Німеччини оновив список переданої Україні військової допомоги, до якого увійшли тисячі артснарядів та безпілотників.

Про це повідомляє Європейська правда.

Згідно з оновленим переліком, Берлін з кінця грудня передав Україні 20 машин із захистом від мін і засідок, 14 тисяч снарядів калібру 155 мм і 19 тисяч – калібру 122 мм, а також боєприпаси для танків Leopard 1.

Крім того, Україна отримала 600 ударних дронів HF-1, 50 розвідувальних безпілотників VECTOR, 46 розвіддронів RQ-35 HEIDRUN і 43 розвіддрони SONGBIRD.

Також у списку є обладнання і спорядження: 11 тисяч 120-мм мінометні боєприпаси, джгути, польові окуляри та вовняні ковдри.

Німецьке міноборони також анонсувало поставку 5 бойових машин піхоти Marder, 9 колісних бойових машин піхоти RCT-30 Boxer і 277 машин із захистом від мін і засідок, а також 18 самохідних артилерійських установок RCH 155.

Першу з 54 цих гаубиць, які замовила Україна, передав особисто міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Вчора ввечері, 14 січня, Зеленський подякував Пісторіусу за підтримку ППО та обговорив спільні проєкти.

Нагадаємо, що вчора німецький глава Бундесверу прибув до Києва.  

 
Німеччинавійна в Україніпідтримка України

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