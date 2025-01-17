Берлін платитиме сирійцям за повернення на батьківщину 1700 євро

Але виплата не може перевищувати 4 000 євро на сім'ю.

Німецьке федеральне відомство з питань міграції та біженців надаватиме підтримку сирійським мігрантам, які повертаються додому.

Про це повідомляє німецький журнал Spiegel, посилаючись на внутрішнє повідомлення відомства.

Минулого тижня Сирія була додана до програми повернення як ще одна країна призначення.

Сирійські біженці, які перебувають у процесі надання притулку або зобов'язані покинути країну, можуть звернутися до Відомтсва за відшкодуванням авіаквитків або інших витрат на подорож, що фінансуються федеральним урядом і урядами земель.

Також вони можуть отримати до 1 700 євро як одноразовий грант.

Грант не може перевищувати 4 000 євро на сім'ю.

Згідно з програмою, додаткова підтримка може бути надана на медичні послуги в Сирії і може скласти максимум 2 000 євро на особу, а також може бути отримана протягом перших трьох місяців після прибуття.

Сирійці не можуть отримати фінансування в рамках програми з 2012 року, адже повернення вважалося надто небезпечним.

До тепер міграційне відомство допомагало лише федеральним землям у реалізації їхніх власних програм повернення, частково відшкодовуючи витрати.

Ми також писали, що ООН прогнозує повернення мільйона сирійських біженців у 2025 році.