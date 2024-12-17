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ПОЛІТИКА

ООН прогнозує повернення мільйона сирійських біженців у 2025 році

17 грудня 2024, 16:31
ООН прогнозує повернення мільйона сирійських біженців у 2025 році
Фото: Syrian Observatory For Human Rights
Перехідний період у Сирії підвищує ймовірність масового повернення біженців.

Представник Агентства ООН у справах біженців заявив сьогодні, що близько 1 мільйона сирійських біженців, як очікується, повернуться в країну в перші шість місяців 2025 року, і попросив держави утриматися від змушування їх до цього. Наступ повстанців усунув президента Сирії Башара Асада від влади цього місяця й підняв перспективу того, що деякі з мільйонів людей, які покинули країну під час 13-річної громадянської війни, можуть повернутися.

Про це пише Reuters.

"Зараз ми прогнозуємо побачити десь близько 1 мільйона сирійців, які повернуться в період з січня по червень наступного року, тому ми поділилися цим планом з донорами, попросивши їх про підтримку", — сказала Рема Джамус Імсейс, директор Агентства ООН у справах Близького Сходу і Північної Африки.

Вона додала, що країни повинні бути терплячими, поки сирійські біженці вирішують, чи варто їм повертатися.

"Важливо зберегти захист для сирійців, які вже знайшли притулок у приймаючих країнах, і не допустити їх примусового повернення до Сирії", — сказала вона.

Нещодавно спеціальний представник ООН у справах Сирії заявив сьогодні, що європейські країни не повинні поспішати з репатріацією сирійських біженців додому після падіння уряду Башара Асада, і закликав іноземних гравців, в тому числі Ізраїль, не втручатися військовим шляхом. Через три дні після повалення Асада Сирія залишається в стані безладу.

ООНСиріябіженці

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