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ПОЛІТИКА

ООН закликає Європу не поспішати з поверненням біженців до Сирії

10 грудня 2024, 17:08
ООН закликає Європу не поспішати з поверненням біженців до Сирії
Фото: AFP
Педерсен також наполягає на тому, що кампанія Ізраїлю з бомбардування військових об'єктів у Сирії має бути припинена.

Спеціальний представник ООН у справах Сирії заявив сьогодні, що європейські країни не повинні поспішати з репатріацією сирійських біженців додому після падіння уряду Башара Асада, і закликав іноземних гравців, в тому числі Ізраїль, не втручатися військовим шляхом. Через три дні після повалення Асада Сирія залишається в стані безладу.

Про це інформує Reuters.

"Ситуація в Сирії все ще нестабільна. Хоча багато сирійців прагнуть повернутися додому, все ще існують проблеми із забезпеченням засобів до існування. Гуманітарна ситуація катастрофічна. Економіка зруйнована", — сказав Гейр Педерсен на прес-конференції в штаб-квартирі ООН в Женеві.

біженціСиріяООН

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