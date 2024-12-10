ООН закликає Європу не поспішати з поверненням біженців до Сирії

Педерсен також наполягає на тому, що кампанія Ізраїлю з бомбардування військових об'єктів у Сирії має бути припинена.

Спеціальний представник ООН у справах Сирії заявив сьогодні, що європейські країни не повинні поспішати з репатріацією сирійських біженців додому після падіння уряду Башара Асада, і закликав іноземних гравців, в тому числі Ізраїль, не втручатися військовим шляхом. Через три дні після повалення Асада Сирія залишається в стані безладу.

Про це інформує Reuters.

"Ситуація в Сирії все ще нестабільна. Хоча багато сирійців прагнуть повернутися додому, все ще існують проблеми із забезпеченням засобів до існування. Гуманітарна ситуація катастрофічна. Економіка зруйнована", — сказав Гейр Педерсен на прес-конференції в штаб-квартирі ООН в Женеві.