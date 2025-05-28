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ПОЛІТИКА

Берлін посилює військову підтримку України на €5 млрд

28 травня 2025, 17:42
Берлін посилює військову підтримку України на €5 млрд
Фото: з вільного доступу
Країна-союзник поставить українській армії додаткові пакети артилерійських боєприпасів, окрім вже запланованих на 2025 рік.

Берлін спрямує ще приблизно €5 мільярдів на зброю, боєприпаси та супутниковий зв’язок для України. Кошти виділили зі вже схваленого Бундестагом бюджету.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

Країна-союзник поставить українській армії додаткові пакети артилерійських боєприпасів, окрім вже запланованих на 2025 рік. Також Київ отримає наземне озброєння і стрілецьку зброю.

У присутності міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса очільник МО України Рустем Умєров і компанія Diehl підписали контракт на постачання Україні систем ППО і відповідних боєприпасів.

Також Німеччина профінансує ремонтні бази в Україні, що має зміцнити бойову спроможність Збройних сил. Для цього оборонні компанії обох країн створять спільне підприємство, йдеться у пресрелізі.

"Німеччина вже надала [Києву] фінансування значної частини супутникового зв’язку, що гарантує роботу системи на тривалий період. Також забезпечено безперервність української системи військового командного зв’язку", — додають у Міноборони ФРН.

Пісторіус пообіцяв Києву додаткову допомогу і в галузі медицини — зокрема, фінансування українського медичного обладнання.

Раніше цього дня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній із Володимиром Зеленським пресконференції заявив, що його країна профінансує виробництво українських далекобійних ракет. Умєров і Пісторіус вже уклали офіційну угоду в Берліні, йдеться в повідомленні Міноборони ФРН.

Німеччинавійназброяпідтримка України

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