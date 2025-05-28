Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина профінансує Starlink для України та підтримає спільне виробництво далекобійної зброї

28 травня 2025, 15:57
Німеччина профінансує Starlink для України та підтримає спільне виробництво далекобійної зброї
джерело DR
Мерц наголосив, що обмежень на використання Україною далекобійної зброї не буде.

Німеччина виділить суттєву частину коштів на фінансування системи супутникового зв’язку Starlink в Україні, а також підтримає виробництво далекобійної зброї українського виробництва.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Мерц наголосив, що обмежень на використання Україною далекобійної зброї не буде, і Київ зможе повноцінно захищати себе, уражаючи військові цілі за межами власної території. Це, за його словами, стане початком нової форми військово-промислової співпраці між двома країнами.

"Ми хочемо уможливити виробництво далекобійної зброї, а також створити умови для спільного виробництва. Ми будемо це підтримувати", — наголосив Мерц.

Сьогодні міністри оборони України та Німеччини підпишуть відповідну заяву про наміри щодо придбання систем українського виробництва. Крім того, в кінці року країни вперше за багато років проведуть міжурядові консультації.

Мерц також зазначив, що майже всі міністри федерального уряду Німеччини вже тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами, і ця взаємодія буде лише поглиблюватися.

Президент Володимир Зеленський, у свою чергу, підкреслив важливість нових домовленостей із Німеччиною. Він повідомив, що між урядами вже підписані угоди про співпрацю в оборонній сфері, будівництві та розвитку виробництва.

"Ми досягли домовленостей про інвестиції у виробництво в Україні, передусім у сфері безпілотників. Це те, що дозволяє ефективно берегти життя наших воїнів", — сказав Зеленський.

Попри загальну відкритість, деталі нових домовленостей сторони поки що залишають непублічними.

Нагадаємо, уряд Німеччини розглядає питання про надання  Україні фінансової підтримки для розробки та серійного виробництва крилатих ракет із дальністю польоту до 2500 кілометрів.

війназброяпідтримка УкраїниВолодимир Зеленськийудари по рфФрідріх Мерц

Останні матеріали

Забудьте про непрактичний
Політика
Забудьте про непрактичний "Золотий купол" Трампа. Дрони – майбутнє війни – Макс Бут
Переклад iPress – 28 травня 2025, 16:39
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Політика
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Переклад iPress – 28 травня 2025, 12:45
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Політика
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 травня 2025, 22:55
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Політика
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Переклад iPress – 27 травня 2025, 14:59
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2025, 07:40
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Cуспільство
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Переклад iPress – 26 травня 2025, 15:19
Фіона Гілл:
Політика
Фіона Гілл: "Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі" – The Telegraph
Переклад iPress – 26 травня 2025, 12:38
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2025, 23:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється