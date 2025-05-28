Німеччина профінансує Starlink для України та підтримає спільне виробництво далекобійної зброї

Мерц наголосив, що обмежень на використання Україною далекобійної зброї не буде.

Німеччина виділить суттєву частину коштів на фінансування системи супутникового зв’язку Starlink в Україні, а також підтримає виробництво далекобійної зброї українського виробництва.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Мерц наголосив, що обмежень на використання Україною далекобійної зброї не буде, і Київ зможе повноцінно захищати себе, уражаючи військові цілі за межами власної території. Це, за його словами, стане початком нової форми військово-промислової співпраці між двома країнами.

"Ми хочемо уможливити виробництво далекобійної зброї, а також створити умови для спільного виробництва. Ми будемо це підтримувати", — наголосив Мерц.

Сьогодні міністри оборони України та Німеччини підпишуть відповідну заяву про наміри щодо придбання систем українського виробництва. Крім того, в кінці року країни вперше за багато років проведуть міжурядові консультації.

Мерц також зазначив, що майже всі міністри федерального уряду Німеччини вже тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами, і ця взаємодія буде лише поглиблюватися.

Президент Володимир Зеленський, у свою чергу, підкреслив важливість нових домовленостей із Німеччиною. Він повідомив, що між урядами вже підписані угоди про співпрацю в оборонній сфері, будівництві та розвитку виробництва.

"Ми досягли домовленостей про інвестиції у виробництво в Україні, передусім у сфері безпілотників. Це те, що дозволяє ефективно берегти життя наших воїнів", — сказав Зеленський.

Попри загальну відкритість, деталі нових домовленостей сторони поки що залишають непублічними.

Нагадаємо, уряд Німеччини розглядає питання про надання Україні фінансової підтримки для розробки та серійного виробництва крилатих ракет із дальністю польоту до 2500 кілометрів.