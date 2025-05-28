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ПОЛІТИКА

Україна може отримати підтримку від Німеччини на розробку далекобійної зброї – Bild

28 травня 2025, 15:11
Україна може отримати підтримку від Німеччини на розробку далекобійної зброї – Bild
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Водночас передача Taurus є закритою темою навіть для інсайдерів.

Уряд Німеччини розглядає питання про надання  Україні фінансової підтримки для розробки та серійного виробництва крилатих ракет із дальністю польоту до 2500 кілометрів.

Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на джерела.

Видання нагадує, що Київ уже працює над розробками та розгорнув деякі з них. Водночас українська оборонна промисловість щодня зазнає російських повітряних та ракетних атак, тому Німеччина веде переговори щодо постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони  Iris-T.

"Про їхню доставку також можуть оголосити на зустрічі Мерца та Зеленського в середу", - припускає видання.

Водночас Bild зауважує, що крім вже обіцяних систем, постачання нових німецьких систем ППО до України розпочнеться лише наприкінці 2020-х років.

Що стосується можливих поставок крилатих ракет Taurus, то "великий прорив навряд чи відбудеться. Зокрема інсайдери видання наразі називають "питання Т" "табуйованим".

Аби не розчаровувати Зеленського канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може запропонувати йому інші системи озброєння. Зокрема системи "Марс-2" з дальністю стрільби 85 кілометрів.  Україна вже отримала п’ять таких систем у 2022 році, однак Мерц може схвалити нові поставки систем та ракет.

Водночас видання зауважує, що ракети M30 та M31 системи "Марс-2" мають GPS-наведення, якому росія успішно протидіє, тим самим тактично знецінюючи зброю. Більше того, всі російські бази знаходяться поза зоною дії зброї.

Заява Мерца про те, що Україна більше не має обмежень щодо використання далекобійної зброї від партнерів, була сприйнята як сигнал до надання ракет Taurus, здатних уражати цілі на глибину до 500 км. Проте вже наступного дня канцлер уточнив, що мав на увазі "право України використовувати отриману зброю, навіть за межами власних кордонів".

Німеччинавійназброяпідтримка УкраїниTaurus

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