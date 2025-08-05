Берлін розкритикував "ядерну" суперечку Трампа з Мєдвєдєвим
05 серпня 2025, 17:57
Фото: з вільного доступу
Також розкритикували відсутність реакції з боку німецьких політиків на заяви Трампа.
У Німеччині закликали жорстко відреагувати на ядерну риторику США та рф. Занепокоєння висловив колишній лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх.
Про це повідомляє Spiegel.
У коментарі виданню політик назвав словесний обмін між президентом США Дональдом Трампом і заступником голови Ради безпеки рф Дмітрієм Мєдвєдєвим "не тільки нечутливим та безрозсудним, але й безвідповідальним".
Він нагадав про трагедію атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі у серпні 1945 року, наголосивши, що "застосування ядерної зброї – це не те, з чим можна жартувати".
Мютценіх також розкритикував відсутність реакції з боку німецьких політиків на заяви Трампа.
"Якщо чинний президент, особливо партнер у спільному військовому альянсі, говорить про це публічно в нахабній та дурній манері, я б очікував чіткої опозиції з боку федерального уряду", – зазначив він.
Нагадаємо що 28 липня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав новий дедлайн на досягнення мирної угоди з Україною для російського диктатора путіна. Новий ультиматум прокоментував заступник секретаря Ради безпеки росії Дмітрій Мєдвєдєв.