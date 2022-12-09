Берлін у захваті від українського наступу - посол Німеччини
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що офіційний Берлін перебував "у захваті" від наступу українських Збройних сил на сході і на півдні.
Про це вона сказала в інтерв’ю "Радіо НВ".
"Ми всі в Берліні спостерігали і були в захваті від наступу українських Збройних сил на сході і на півдні", - сказала Фельдгузен.
Водночас, за її словами, у Німеччині досі не завершилась дискусія щодо можливих поставок танків західного зразка Україні.
"Ця дискусія триває. Ви не один раз чули нашого канцлера, який сказав що він у тісному контакті з партнерами - США, Великою Британією, Францією - щодо цієї математики… Кінця цієї дискусії ще немає, але сподіваюся, що вона успішно і позитивно закінчиться для України", - додала посол.
Раніше iPress повідомляв, що депутати Бундестагу закликали уряд негайно підтримати Україну та надати більше зброї, в тому числі бойові машини піхоти Marder та танки Leopard 2.
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