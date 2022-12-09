Депутати Бундестагу вимагають надати Україні БМП Marder і танки Leopard
Про це передає Укрінформ із посиланням на інформаційне агентство DW.
Голова комітету у закордонних справах Міхаель Рот із Соціал-демократів (СДПН) канцлера Олафа Шольца заявив, що Захід у цілому має зробити все можливе, щоб допомогти Україні досягти перемоги.
"У цій новій фазі війни Україні потрібна зброя, яка дозволить звільнити території, окуповані росією, і постійно тримати їх під своїм контролем. Захід, зокрема США, Німеччина, Франція та Польща, мають тут швидко скоординувати свої дії та адаптувати свої поставки до нової ситуації", — сказав Рот медіагрупі Funke.
Він сказав, що здається все більш реалістичним, "що Україна може виграти цю війну, і зробити це як вільна, демократична країна, зберігаючи свою територіальну цілісність".
Голова Комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з орієнтованої на бізнес Вільних демократів (FDP) заявила німецькому інформаційному агентству dpa, що Німеччина зобов’язана допомогти зберегти демократію.
"Німеччина повинна негайно зіграти свою роль в успіхах України та поставити захищені машини — БМП "Мардер" і основний бойовий танк "Леопард-2", — сказала вона.
Як повідомляв iPress, Німеччина за останній тиждень передала Україні радіолокаційну станцію COBRA і п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.
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