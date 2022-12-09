Депутати Бундестагу вимагають надати Україні БМП Marder і танки Leopard

В німецькому Бундестазі закликали уряд негайно підтримати Україну та надати більше зброї, в тому числі бойові машини піхоти Marder та танки Leopard 2.

Про це передає Укрінформ із посиланням на інформаційне агентство DW.

Голова комітету у закордонних справах Міхаель Рот із Соціал-демократів (СДПН) канцлера Олафа Шольца заявив, що Захід у цілому має зробити все можливе, щоб допомогти Україні досягти перемоги.

"У цій новій фазі війни Україні потрібна зброя, яка дозволить звільнити території, окуповані росією, і постійно тримати їх під своїм контролем. Захід, зокрема США, Німеччина, Франція та Польща, мають тут швидко скоординувати свої дії та адаптувати свої поставки до нової ситуації", — сказав Рот медіагрупі Funke.

Він сказав, що здається все більш реалістичним, "що Україна може виграти цю війну, і зробити це як вільна, демократична країна, зберігаючи свою територіальну цілісність". Голова Комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з орієнтованої на бізнес Вільних демократів (FDP) заявила німецькому інформаційному агентству dpa, що Німеччина зобов’язана допомогти зберегти демократію.

"Німеччина повинна негайно зіграти свою роль в успіхах України та поставити захищені машини — БМП "Мардер" і основний бойовий танк "Леопард-2", — сказала вона.