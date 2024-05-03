Шольц здивував з коментарем про постачання Taurus Україні

За словами оглядача Льовєнича, нашій країні необхідні ці ракети для перерізання шляхів постачання владіміра путіна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц з сарказмом відповів на питання про постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це повідомляє Bild.

"Є зброя, яку можна постачати, лише якщо зберігається контроль за всім, що з нею роблять. І тут не можна вести дебати, наче між друзями: "Ти що, мені не довіряєш?" Звісно, я довіряю моєму другу. Але я б не став давати кожному всю зброю", — заявив Шольц.

Німецький оглядач розкритикував канцлера за такі слова, заявивши, що "його жарт — несмачний". Канцлер вважає це смішним, тим часом як українці щодня стикаються зі смертю від російських ракет і дуже сподіваються на Taurus'и, наголошує Юліан Льовєнич.

"Ефект від цього виступу: канцлер знову влаштовує "рознос" українцям. Хоча бачить у них друзів. Але, очевидно, не довіряє їм настільки, щоб поставити потрібну їм зброю", — сказав Льовєнич.

Раніше повідомлялось, що заява США про постачання Україні ракет ATACMS призвело по поновлення у Німеччині дебатів щодо Taurus..