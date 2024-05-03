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ПОЛІТИКА

Кінець війни буде досягнутий лише шляхом ізоляції росії – командувач Сухопутних військ України

03 травня 2024, 16:51
Кінець війни буде досягнутий лише шляхом ізоляції росії – командувач Сухопутних військ України
Джерело: facebook.com/General.Pavlyuk
Павлюк вважає, що Україна страждає, поки занадто багато країн "сидять склавши руки".

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, призначений у лютому на посаду командувача Сухопутних військ України замість генерала Олександра Сирського, став експертом у науці про війну на виснаження. У січні 2022 року, за кілька тижнів до російського вторгнення, генерал точно спрогнозував наміри й терміни нападу, передбачивши, що росіяни, ймовірно, атакують на третьому тижні лютого. Зараз він так само чітко описує наміри росії щодо України цього року, як і тоді.

Про це повідомляє The Times.

Павлюк рішуче налаштований на те, що росіяни не зможуть захопити Часів Яр, як вони планують до 9 травня, але він визнає, що зимова затримка американської військової допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів, яку Конгрес нарешті ухвалив два тижні тому, серйозно вплинула на його солдатів, які страждають від нестачі боєприпасів.

"Ми зробимо все можливе, щоб не допустити російського прориву, і сподіваємося, що американська зброя нам допоможе. Якби вона надійшла вчасно, ми б не втратили ті території, які ми втратили за останні кілька місяців", — каже Павлюк.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ також висловив оптимізм, що довгоочікуваний пакет військової підтримки з боку США у поєднанні з активізацією європейської підтримки може не лише призупинити російські атаки влітку, але й, можливо, дати Україні стратегічну ініціативу.

Павлюк також визнав, що лише смертю війну не виграти. Він вважає, що посилення санкцій проти Російської Федерації може перешкодити Москві зберегти свої запаси ракет дальнього радіусу дії, які вона так регулярно використовує для завдання ударів по ключових об'єктах української енергетичної інфраструктури, і зазначив, що лише більша міжнародна ізоляція Кремля може зупинити бойові дії.

"Виснаження на полі бою не закінчить війну само по собі. Кінець війни настане через технологічну перевагу та реальну ізоляцію росії. Зараз занадто багато країн сидять, склавши руки, і чекають, чим закінчиться ця війна, просто сподіваючись, що вона їх не торкнеться", — зазначив Олександр Павлюк.

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