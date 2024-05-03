Політичні напади на свободу преси по всьому світу набирають обертів – RSF

Україна у цьогорічному рейтингу займає 61 місце, піднявшись на 18 позицій.

Політичні напади на свободу преси, включаючи затримання журналістів, придушення незалежних ЗМІ та широке поширення дезінформації, значно посилилися минулого року, згідно зі щорічним Індексом свободи преси, опублікованим організацією "Репортери без кордонів" (RSF).

Про це повідомляє The Guardian.

Індекс оцінює 180 країн за можливостями для журналістів вільно та незалежно працювати й висвітлювати події.

У рік, коли більше половини населення світу голосуватиме на виборах, індекс RSF демонструє загальне зниження рівня свободи преси в усьому світі, а також різке зростання політичних репресій проти журналістів та незалежних ЗМІ.

"RSF бачить тривожне зниження підтримки й поваги до автономії ЗМІ та зростання тиску з боку держави або інших політичних гравців", - сказала редакційний директор RSF Анна Боканде.

Завдяки покращенню показника безпеки (зменшення кількості вбитих журналістів) і політичного показника Україна зайняла 61 місце, піднявшись на 18 позицій. Торік наша країна була на 79 місці.

На першому місці рейтингу — Норвегія. Друге і трете місця посіли Данія та Швеція, після них йдуть Нідерланди та Фінляндія.

Згідно зі звітом, регіони Магрибу та Близького Сходу продемонстрували найгірші показники обмежень свободи преси з боку урядових сил. Минулого року, як зазначає RSF, уряди в усьому регіоні намагалися контролювати та обмежувати діяльність ЗМІ за допомогою насильства, арештів та інших жорстких законів, що супроводжувалося систематичною безкарністю за злочини, пов'язані з насильством проти журналістів.

RSF також заявляє, що з жовтня 2023 року в Газі було вбито понад сто палестинських репортерів, у тому числі щонайменше 22 - під час виконання своєї роботи.

Журналісти були вбиті в Судані, де спостерігалися спроби обмежити незалежне висвітлення насильства і громадянської війни. Ситуація для працівників ЗМІ в Сирії також погіршилася: журналістам, які втекли від репресій у своїй країні, загрожує висилка з сусідніх Йорданії, Туреччини та Лівану.

Латинська Америка демонструє тривожні показники політичних репресій проти журналістів. В Аргентині новий президент Хав'єр Мілей закрив найбільше нове інформаційне агентство країни. Свобода преси також зазнає постійних політичних атак у Перу та Сальвадорі.

США показали погані результати через збільшення кількості нападів на журналістів з боку політичних діячів, включно з публічними закликами ув'язнювати репортерів.

Вибори в країнах Африки на південь від Сахари супроводжувалися насильством проти журналістів, яке підживлювалося політичними нападами на свободу ЗМІ. У Нігерії на початку 2023 року нападів зазнали майже 20 репортерів, а на Мадагаскарі журналісти стали мішенню для нападів під час висвітлення передвиборчих протестів. Зовсім недавно Буркіна-Фасо призупинила діяльність десятків іноземних новинних організацій через повідомлення про ймовірне масове вбивство сотень цивільних осіб військовими країни.

росія (162 місце) посилює нападки на свободу преси через те, що RSF називає "хрестовим походом" проти незалежної журналістики. Понад 1 500 російських журналістів втекли за кордон після повномасштабного вторгнення рф в Україну в 2022 році.

Позиція білорусі (167 місце) в нижній частині індексу RSF пояснюється постійними переслідуваннями журналістів під приводом боротьби з "екстремізмом".

Репресії проти вільної преси також посилилися в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. RSF зазначає, що диктаторські уряди регіону зміцнюють контроль над новинами та інформацією.

В Афганістані таліби практично знищили незалежну журналістику, а Північна Корея і Китай "тотально переслідують" місцеві засоби масової інформації. В'єтнам і М'янма також опустилися в рейтингу цього року через масові ув'язнення працівників ЗМІ.

RSF також окреслила похмуру картину активного використання штучного інтелекту, назвавши його застосування для дезінформації в політичних цілях "тривожним", зокрема, коли дипфейки використовуються для впливу на хід виборів.