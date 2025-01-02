Сирія скасовує тотальний контроль над ЗМІ

Під правлінням Асада свобода преси дуже обмежувалась.

Перехідна влада Сирії вводить нові стандарти роботи масмедіа та обіцяє в країні свободу слова і висловлення поглядів, вільну пресу після десятиліть тотального контролю за часів режиму Асада.

Про це сказав міністр інформації Сирії в перехідному уряді країни Мохамед аль-Омар, передає Hurriyet Daily News.

"Ми працюємо над консолідацією свободи преси та вираження поглядів, які були суворо обмежені в районах, контрольованих колишнім урядом Башара Асада", - сказав Мохамед аль-Омар.

Правляча партія в Сирії партія Баас і сімейна династія Асадів обмежувала свободу преси і вираження поглядів, а засоби масової інформації були інструментом уряду.

"Було серйозне обмеження свободи преси та вираження думок під час режиму, який практикував цензуру. У майбутньому ми працюємо над реконструкцією медіаландшафту, який є вільним, об’єктивним і професійним… Ми не хочемо продовжувати так само, тобто мати офіційні ЗМІ, мета яких - відшліфувати імідж правлячої влади", - додав аль-Омар.

Міністр зустрівся з десятками сирійських журналістів, щоб обговорити подальшу роботу та перехід на нові стандарти роботи.

Нещодавно в українському МЗС наголосили, що Україна планує відновити дипломатичні відносини із Сирією.