Україна планує відновити дипломатичні відносини з Сирією – Сибіга

Київ сподівається, що “нова Сирія” поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України — це прокладе шлях до відновлення двосторонніх зв'язків.

Україна розраховує на відновлення дипломатичних відносин, політичного діалогу й роботи дипломатичних установ із Сирією, заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга в ході візиту до Дамаска.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

У понеділок, 30 грудня, Сибіга провів переговори з керівництвом сирійської адміністрації в Дамаску — її лідером Ахмедом аш-Шараа, премʼєром Мохамедом Аль-Башіром і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном аш-Шейбані.

"Я тут для того, щоби передати сирійському народові особисте послання від президента України Володимира Зеленського: Ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці", — сказав український міністр, додавши, що цей перший візит офіційної української делегації до Сирії за багато років символізує готовність відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах.

Зокрема, йдеться про потенційне створення спільних підприємств, налагодження виробництва промислових і продовольчих товарів, а ще обмін технологіями та взаємодію у сферах кібербезпеки й захисту інформації. Також Сибіга додав, що Україна хотіла б бачити більшу частку сирійських товарів у своєму імпорті.

Ще глава МЗС розповів, що 31 грудня Сирія отримає 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми "Зерно з України" — цього має вистачити для забезпечення потреб понад 33 тисяч сирійських сімей або 167 тисяч людей упродовж місяця.

За словами Сибіги, це перша партія безоплатної гуманітарної допомоги від України.

"Ми готові доставити більше", — сказав український міністр.

Сибіга висловив надію, що нова Сирія буде державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема, територіальну цілісність і суверенітет України — це прокладе шлях до відновлення дипвідносин, політичного діалогу й роботи дипломатичних установ між двома країнами,

"Ми готові та чекаємо на кроки сирійської сторони", - наголосив Сибіга, додавши, що відновлення дипломатичних відносин дозволить розширити торгівлю, співпрацю у сферах культури, освіти, науки й технологій.

"Зокрема сьогодні я повідомив, що ми готові відновити навчання сирійських студентів в Україні", — сказав глава МЗС України.

Крім того, Сибіга заявив, що зведення нанівець присутності Росії в Сирії у стратегічній перспективі сприятиме стабільності не лише сирійської держави, а й усього Близького Сходу та Африки, навіть якщо на цей процес знадобиться час.

"російський і асадівський режими підтримували одне одного, адже їхня основа — насильство й тортури", - зазначив глава МЗС України, додавши, що Київ готовий ділитися досвідом збору доказів, розслідування й роботи з притягнення воєнних злочинців до відповідальності.