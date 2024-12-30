Глава МЗС України зустрівся з новим лідером Сирії в Дамаску

Сибіга прибув з неанонсованим візитом.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга приїхав до Сирії, де зустрівся з главою ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" і де-факто лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа.

Про це повідомляє Arab News.

Видання пише, що сторони зустрілися в столиці Сирії.

Глава українського міністерства прибув з неанонсованим візитом.

Раніше стало відомо, що Київ встановив контакт з новою владою Сирії.

Про це розказав речник МЗС України Георгій Тихий. За його словами. Україна вже встановила контакт із новою сирійською владою та готова відновити дипломатичні відносини, якщо новий уряд змінить рішення про визнання режимом Башара Асада порушення нашої територіальної цілісності.