Матеріали:
Теми:

Берлін вважає успішними результати зустрічі в Джидді

07 серпня 2023, 14:51
Берлін вважає успішними результати зустрічі в Джидді
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Результати зустрічі щодо Формули миру в Україні, яка проходила цими вихідними в Саудівській Аравії в Берліні оцінюють як позитивні.

Про це повідомляє Укрінформ.

"З нашої точки зору, в Джидді була успішна зустріч", - заявила представниця Федерального уряду ФРН Крістіне Гоффманн.

За її словами, конференція показала спільне бажання та волю понад 40 держав-учасниць спільно шукати шляхи досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, обговорювати презентовану Президентом України Володимиром Зеленським минулого року на саміті G20 на Балі Формулу миру.

"Попри різні оцінки всі учасники конференції продемонстрували прихильність Хартії ООН та її основоположним принципам", - додала Гоффман. 

Під час зустрічі обговорювалися і обговорюватимуться надалі, зокрема, такі теми: продовольча безпека, ядерна безпека, енергетична безпека та гуманітарні теми, в тому числі щодо обміну полоненими, повернення викрадених українських дітей і подолання екологічних наслідків війни. 

Представниця Федерального уряду ФРН нагадала, що все це є пунктами української Формули миру. 

"Німеччина продовжить брати активну участь у процесі", - сказала представниця уряду. 

Речник Міністерства закордонних справ ФРН Себастьян Фішер своєю чергою звернув увагу на те, що в зустрічі минулих вихідних взяли втричі більше держав, ніж у Копенгагені в червні. 

Були представлені держави, які не перебувають в постійному діалозі з Києвом, не обговорювали з ним різні мирні ініціативи, а в Джидді отримали можливість поспілкуватися з представниками України напряму.

Важливо, що вперше участь у зустрічі такого формату взяв Китай, постійний член РБ ООН, він відіграв там свою роль. 

"Метою було досягнення консенсусу щодо принципів тривалого та справедливого миру, завершення агресивної війни росії", - сказав Фішер.

Він додав, що наслідки цієї війни зачіпають весь світ. 

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що саміт у Джидді показує, що агресія рф має наслідки далеко за межами Європи.
НімеччинаБерлінформула мируДжидда

Останні матеріали

Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється