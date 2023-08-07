Берлін вважає успішними результати зустрічі в Джидді

Результати зустрічі щодо Формули миру в Україні, яка проходила цими вихідними в Саудівській Аравії в Берліні оцінюють як позитивні.

Про це повідомляє Укрінформ.

"З нашої точки зору, в Джидді була успішна зустріч", - заявила представниця Федерального уряду ФРН Крістіне Гоффманн.

За її словами, конференція показала спільне бажання та волю понад 40 держав-учасниць спільно шукати шляхи досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, обговорювати презентовану Президентом України Володимиром Зеленським минулого року на саміті G20 на Балі Формулу миру.

"Попри різні оцінки всі учасники конференції продемонстрували прихильність Хартії ООН та її основоположним принципам", - додала Гоффман.

Під час зустрічі обговорювалися і обговорюватимуться надалі, зокрема, такі теми: продовольча безпека, ядерна безпека, енергетична безпека та гуманітарні теми, в тому числі щодо обміну полоненими, повернення викрадених українських дітей і подолання екологічних наслідків війни.

Представниця Федерального уряду ФРН нагадала, що все це є пунктами української Формули миру.

"Німеччина продовжить брати активну участь у процесі", - сказала представниця уряду.

Речник Міністерства закордонних справ ФРН Себастьян Фішер своєю чергою звернув увагу на те, що в зустрічі минулих вихідних взяли втричі більше держав, ніж у Копенгагені в червні.

Були представлені держави, які не перебувають в постійному діалозі з Києвом, не обговорювали з ним різні мирні ініціативи, а в Джидді отримали можливість поспілкуватися з представниками України напряму.

Важливо, що вперше участь у зустрічі такого формату взяв Китай, постійний член РБ ООН, він відіграв там свою роль.

"Метою було досягнення консенсусу щодо принципів тривалого та справедливого миру, завершення агресивної війни росії", - сказав Фішер.

Він додав, що наслідки цієї війни зачіпають весь світ.