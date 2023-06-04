Берлін закликає Китай припинити вербування колишніх німецьких військових пілотів

Він "чітко дав зрозуміти, що очікує негайного припинення політики" вербування ексльотчиків Люфтваффе.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з китайським візаві Лі Шаньфу припинити вербування колишніх німецьких військових льотчиків для підготовки збройних сил КНР.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Пісторіуса, на зустрічі з Лі в межах безпекової конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі він "чітко дав зрозуміти, що очікує негайного припинення політики" вербування ексльотчиків Люфтваффе.

Німецький міністр додав, що його китайський візаві не заперечив практику наймання колишніх німецьких військових льотчиків, але применшив її значення.

Також Пісторіус сказав, що вказав голові Міноборони КНР на важливість підтримки порядку в Індо-Тихоокеанському регіоні, заснованого на правилах, і підкреслив важливість свободи судноплавства в регіоні для збереження морських проходів і торгових шляхів відкритими.

Нагадаємо,виступаючи перед представниками більше 40 країн, Пісторіус заявив, що для Німеччини російська агресія проти України стала "історичним поворотним пунктом у її зовнішній та безпековій політиці".