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ПОЛІТИКА

Міністр оборони Німеччини закликав країни Індо-Тихоокеанського регіону зайняти чітку позицію щодо війни в Україні

04 червня 2023, 14:13
Міністр оборони Німеччини закликав країни Індо-Тихоокеанського регіону зайняти чітку позицію щодо війни в Україні
Виступаючи перед представниками більше 40 країн, Пісторіус заявив, що для Німеччини російська агресія проти України стала "історичним поворотним пунктом у її зовнішній та безпековій політиці".

Перемога росії у війні стане сигналом у світі про те, що неспровоковане застосування військової сили є прийнятним, у зв'язку з чим якомога більше країн повинні підтримати Україну.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, пише  Deutsche Welle.

Пісторіус закликав держави Індо-Тихоокеанського регіону зайняти чітку позицію проти атак на міжнародну архітектуру безпеки, зокрема таких як російське вторгнення на територію України.

"Це неймовірно небезпечно для всього світу: якщо росія переможе, сигнал ревізіоністським силам у світі полягатиме в тому, що агресія та неспровоковане застосування військової сили є прийнятними та можуть бути успішними. Зокрема, й тут - в Індо-Тихоокеанському регіоні", - заявив міністр.

Виступаючи перед представниками більше 40 країн, Пісторіус заявив, що для Німеччини російська агресія проти України стала "історичним поворотним пунктом у її зовнішній та безпековій політиці".

"Ми зобов'язуємося брати більшу відповідальність за нашу власну безпеку та безпеку наших союзників і партнерів", - сказав Пісторіус.

Як відзначив міністр, відповідальність передбачає переосмислення політики експорту озброєння, "особливо щодо підтримки країн-партнерів з їхніми законними правами на самооборону".

Під час безпекового саміту "Діалог Шангрі-Ла" міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто поскаржився на те, що "події" в Україні негативно впливають на увесь світ. Також він представив "мирний план" країни, який полягає в припиненні вогню, створенні демілітаризованої зони та проведенні референдуму.

Німечинавійна в УкраїніПісторіус

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