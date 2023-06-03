Індонезія пропонує демілітаризовану зону та референдум ООН для мирного плану щодо України – Reuters

Території, на яких ведуться бойові дії, міністр оборони Індонезії називає "спірними" та пропонує референдум під наглядом ООН в Україні.

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував мирний план для війни в Україні. Він закликав до створення демілітаризованої зони та проведення референдуму ООН на території, яку він назвав спірноюю

Про це повідомляє Reuters.

Субіанто закликав представників оборони та військових з усього світу, які зібралися на нараді з оборони Шангрі-Ла – зустрічі в Сінгапурі, оприлюднити декларацію із закликом до припинення бойових дій. Він запропонував багатопунктовий план, який включає припинення вогню "на поточних позиціях обох конфліктуючих сторін" і створення демілітаризованої зони шляхом відходу на 15 кілометрів від передових позицій кожної зі сторін.

Демілітаризована зона повинна перебувати під наглядом і моніторингом миротворчих сил, розгорнутих Організацією Об'єднаних Націй, сказав він, додавши, що референдум ООН повинен бути проведений «для об'єктивного визначення побажань більшості жителів різних спірних районів».

"Я пропоную, щоб діалог "Шангрі-Ла" знайшов спосіб... добровільної декларації, яка закликає як Україну, так і росію негайно почати переговори про мир", - сказав Прабово.

Пропозиція Індонезії була озвучена після візиту президента Джоко Відодо до москви та Києва, де він запропонував зіграти роль мирного посередника між їх лідерами та відновити мирні переговори. У той час він також був головою групи великих економік G20.

Виступаючи на тій же панелі, Жозеп Боррель, високий представник і віцепрезидент Європейської комісії, зазначив, що якщо військова підтримка України припиниться, війна швидко закінчиться, але суверенітет цієї країни впаде через зовнішню агресію.

"Ми не можемо припинити військову підтримку України, тому що ми не хочемо миру, який є... миром капітуляції. Миром сильнішого", - сказав Боррель.

Раніше, глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав дві умови, за яких Україна готова обговорювати мирний план завершення війни з росією. Україна готова обговорювати будь-який мирний план, який не призведе до заморожування конфлікту чи територіальних поступок.