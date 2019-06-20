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Прокопчук: Прогрес у Мінську неможливий без перемир’я на Донбасі

Подальший прогрес в імплементації Мінських домовленостей можливий лише після встановлення режиму стійкого припинення вогню на Донбасі, що постійно порушується з боку російських окупаційних сил
Прокопчук поінформував іноземні делегації, що президент України Володимир Зеленський під час офіційних візитів до Франції та Німеччини провів переговори з керівництвом цих країн з метою надання нового політичного імпульсу для досягнення миру на Донбасі.
Прокопчук: Прогрес у Мінську неможливий без перемир’я на Донбасі Фото: afp.com

"Ми поділяємо визнання міністром Мирославом Лайчаком (чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Словаччини — ред.) того факту, що будь-які зміни на краще стануть можливими лише після досягнення гарантованого і тривалого перемир’я. Подальший прогрес в імплементації Мінських домовленостей неможливий, допоки не буде виконано їх перше безпекове положення щодо припинення вогню", - наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 20 червня, повідомляє "Укрінформ".

Український дипломат також подякував Лайчаку, який минулого тижня відвідав Україну та зустрівся з керівництвом країни, за надання пріоритетної уваги викликам, пов’язаним з російською агресію проти України.

Він наголосив на бажанні України надати новий поштовх "нормандському формату". Дипломат також закликав Росію "відновити свою участь у “нормандському форматі” і врешті-решт виконати свої власні зобов’язання як учасника конфлікту та як сторони Мінських домовленостей”.

Нагадаємо, Україна вимагає від російської сторони надати пояснення щодо зафіксованого ОБСЄ факту переміщення військовими автомобілями вантажів на склад із залізничної станції в окупованому Суходільську.

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20 06 2019 18:58
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