Україна в ОБСЄ вимагає від Росії пояснень щодо вантажів, які везуть військові Росії на Донбас

Переміщення військовими автомобілями вантажів на склад із залізничної станції в окупованому Суходільську був у 10 км від кордону з Росією.

"Минулої суботи, 15 червня, БПЛА дальнього радіусу дії ОБСЄ зафіксував "військові вантажівки, що курсували між залізничною станцією та складським приміщенням у Суходільську поблизу кордону з РФ. Колії від цієї залізничної станції, як підкреслювали в СММ, "простягаються на схід до кордону з РФ на південний схід від Ізварино", де патрулям СММ регулярно відмовляють у доступі, наказуючи їм негайно залишити пункт пропуску. Я закликаю російську делегацію надати пояснення з приводу того, що за вантаж перевозився військовими вантажівками з вагонів потягу та далі доставлявся "до обгородженого об'єкта з великим складським приміщенням", - сказав Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 20 червня, повідомляє "Укрінформ".

Український дипломат підкреслив, що російські окупаційні сили на Донбасі ведуть активну військову діяльність, а для підтримання такого рівня потрібне постійне поповнення палива, мастильних матеріалів та боєприпасів. Він зазначив, що саме з метою приховання цих військових постачань через кордон Росія постійно перешкоджає у доступі спостерігачів СММ ОБСЄ до неконтрольованих урядом України ділянок кордону.

Нагадаємо, під час своєї прямої лінії Володимир Путін заявив, що Росія не планує йти на примирення, щоб уникнути економічних санкцій Заходу.

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