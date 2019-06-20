Росія не збирається з усіма миритися, - Путін

Під час своєї прямої лінії Володимир Путін заявив, що Росія не планує йти на примирення, щоб уникнути економічних санкцій Заходу

Путін також наголосив на тому, що Росію звинуваючуть в окупації Донбасу, що є неправдою.

"Що значить, з усіма помиритися? Ми ні з ким не сварились, й таких намірів не мали", - відповів російський президент на питання про те, чи варто Москві "помиритися з усіма", йдеться в ВВС.

"Про примирення мова не йде. Якщо ми повністю здамося і наплюємо на свої фундаментальні національні інтереси, чи будуть якісь зовнішні зміни? Кардинально нічого не зміниться", - впевнений пан Путін.

"Нас звинувачують, що ми Донбас окупуємо, що повна нісенітниця і брехня", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з президентом РФ Путіним скаже йому, що Донбас і Крим - це Україна.

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