Зеленський реорганізував Адміністрацію у Офіс і скоротив штат

Відповідний указ №417/2019 від 20 червня оприлюднено на сайті глави держави і він набуває чинності з дня опублікування.

"Офіс президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення президентом визначених Конституцією повноважень", – сказано в указі, йдеться в "УП".

Структура Офісу президента буде такою:

Керівник Офісу Президента України;

Перший заступник Керівника Офісу Президента України;

заступники Керівника Офісу Президента України;

Керівник Апарату Офісу Президента України;

Перший помічник Президента України;

помічники Президента;

радники Президента;

Прес-секретар Президента України;

уповноважені Президента України;

представники Президента України;

Кабінет Президента України;

Кабінет Керівника Офісу Президента України;

Директорат з питань правової політики;

Директорат з питань зовнішньої політики;

Директорат з питань національної безпеки та оборони;

Директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності;

Директорат з питань регіональної політики та децентралізації;

Директорат з питань економічної політики;

Директорат з питань внутрішньої та гуманітарної політики;

Директорат з питань інформаційної політики;

Департамент документального забезпечення;

Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу;

Департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород;

Департамент з питань звернень громадян;

Департамент доступу до публічної інформації;

Департамент управління персоналом;

Департамент інформаційних технологій;

Департамент забезпечення зв,язків із Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;

Департамент забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу Президента України;

Режимно-секретний департамент.

Перший помічник президента, помічник президента, радники президента призначаються на посади та звільняються з посад президентом, який безпосередньо координує їхню діяльність.

Штатний розпис Офісу президента затверджує керівник апарату Офісу президента.

Керівник Офісу президента має у двотижневий строк подати проект положення про Офіс президента України.

Також він має внести пропозиції щодо умов оплати праці працівників Офісу президента, переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорій посад державної служби в апараті Офісу президента.

Комісію з реорганізації АП в ОП,очолить заступник керівника апарату Адміністрації президента – керівник Головного департаменту документального забезпечення Ігор Стасенко. Він має затвердити склад комісії з реорганізації і забезпечити її заходи.

"Працівникам Адміністрації президента продовжувати виконувати покладені на них посадові обов’язки до припинення в установленому порядку трудових відносин з ними", – йдеться в указі.

Фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Офісу президента буде здійснювати Державне управління справами. Умови оплати праці працівників ОП визначить Кабінет міністрів.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський підписав свій перший закон, що скасовує відпустки для людей, які всиновлюють дітей-сиріт відразу з пологового будинку.

Читайте також: Українці виявилися світовими лідерами за недовірою до вакцин