Українці виявилися світовими лідерами за недовірою до вакцин
Опитування стосувалося ставлення жителів планети до науки, медицини та здоров'я, повідомляє LB.ua.
Результати показали, зокрема, що більшість опитаних вважали вакцини ефективними (84%) і безпечними (79%).
Але ці цифри сильно варіюють у різних регіонах. Найбільше довіряють вакцинації і вважають вакцини безпечними жителі Східної Африки (92%) і Південної Азії (95%). У багатьох європейців ставлення до вакцин, навпаки, виявилося скептичним. Їх вважають безпечними тільки 59% жителів Західної і половина жителів Східної Європи (в Росії цей показник становить 44%).
Найменше довіряють вакцинам в Японії (34% опитаних вважають їх безпечними) та Україні (29%).
Опитування в Україні проводили 18 серпня 2018 року. Було опитано 1000 респондентів методом особистого інтерв'ю (face to face).
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України скасувало вікові обмежень на безоплатну вакцинацію від кору.
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