Українці виявилися світовими лідерами за недовірою до вакцин Тільки 29% громадян вірять у безпеку вакцин

Менш ніж третина українців вважає, що вакцинація безпечна. Це найнижчий рівень у всьому світі, свідчить дослідження, яке провів у 2018 році благодійний фонд Wellcome Trust у 144 країнах світу.

Фото: google.com

Опитування стосувалося ставлення жителів планети до науки, медицини та здоров'я, повідомляє LB.ua. Результати показали, зокрема, що більшість опитаних вважали вакцини ефективними (84%) і безпечними (79%). Але ці цифри сильно варіюють у різних регіонах. Найбільше довіряють вакцинації і вважають вакцини безпечними жителі Східної Африки (92%) і Південної Азії (95%). У багатьох європейців ставлення до вакцин, навпаки, виявилося скептичним. Їх вважають безпечними тільки 59% жителів Західної і половина жителів Східної Європи (в Росії цей показник становить 44%). Найменше довіряють вакцинам в Японії (34% опитаних вважають їх безпечними) та Україні (29%). Опитування в Україні проводили 18 серпня 2018 року. Було опитано 1000 респондентів методом особистого інтерв'ю (face to face). Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України скасувало вікові обмежень на безоплатну вакцинацію від кору.

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