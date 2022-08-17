Без пісень російською: Суспільне оголосило умови відбору на Євробачення
Суспільне Мовлення оголосило про початок прийому заявок на участь у Національному відборі на Євробачення-2023.
Умови оприлюднено у офіційному Instagram .
Кінцевий термін подачі заявок — 15 жовтня 2022 року. Заявки на участь приймаються через форму на сайті www.eurovision.ua.
В "Суспільному" повідомили, що склад журі фіналу Нацвідбору та національного журі для міжнародного конкурсу Євробачення визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.
Як і в попередні роки, до участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці або гурти, які вже існують чи створені спеціально для участі в Нацвідборі.
Окремо підкреслюється, що пісні для Нацвідбору не можуть виконуватись мовою держави-агресора.
EBU, Суспільне Мовлення та BBC домовилися провести Євробачення-2023 у Великій Британії від імені України. Учасник минулорічного конкурсу Сем Райдер запевнив, що це буде захід, який прославлятиме українську культуру, історію та музику.
Як раніше повідомляв iPress, BBC оголосило фінальний список міст-претендентів на право провести пісенний конкурс "Євробачення-2023".
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