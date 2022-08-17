Без пісень російською: Суспільне оголосило умови відбору на Євробачення

Склад журі фіналу Нацвідбору та національного журі для міжнародного конкурсу Євробачення визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування

Суспільне Мовлення оголосило про початок прийому заявок на участь у Національному відборі на Євробачення-2023.

Умови оприлюднено у офіційному Instagram .

Кінцевий термін подачі заявок — 15 жовтня 2022 року. Заявки на участь приймаються через форму на сайті www.eurovision.ua.

В "Суспільному" повідомили, що склад журі фіналу Нацвідбору та національного журі для міжнародного конкурсу Євробачення визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.



Як і в попередні роки, до участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці або гурти, які вже існують чи створені спеціально для участі в Нацвідборі.



Окремо підкреслюється, що пісні для Нацвідбору не можуть виконуватись мовою держави-агресора.

EBU, Суспільне Мовлення та BBC домовилися провести Євробачення-2023 у Великій Британії від імені України. Учасник минулорічного конкурсу Сем Райдер запевнив, що це буде захід, який прославлятиме українську культуру, історію та музику.