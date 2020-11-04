Без співпраці з МВФ дефолту в Україні не буде - міністр фінансів

"Ризиків дуже багато, цей бюджет не простий"

Якщо в України будуть обмежені можливості щодо зовнішніх запозичень, то уряд буде змушений робити інші радикальні кроки.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ризиків дуже багато, цей бюджет не простий. Якщо у нас будуть обмежені можливості запозичень, ми будемо робити інші радикальні кроки. Сьогодні ми сподіваємось на те, що парламент проявить добру волю і ухвалить необхідні закони", - сказав Марченко.

Він наголосив, що без співпраці з Міжнародним валютним фондом дефолту в Україні не буде, однак буде дуже складно.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3276 про внесення поправок до Державного бюджету на 2020 рік Верховна Рада відхилила 30 березня. Депутати відправили його на доопрацювання в комітет. Законопроєктом пропонувалося скоротити доходи держбюджету на 122,9 млрд грн (із 1,096 трлн гривень до 972,6 млрд гривень), а витрати збільшити на 79 млрд грн (із 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Граничний дефіцит бюджету пропонувалося збільшити в 3,1 раза - з 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень.

В уряді сподіваються на співпрацю з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими установами. У МВФ до України було дві основні вимоги: ухвалення закону про ринок землі, що було успішно виконано, та ухвалення закону про неповернення банків колишнім власникам. Наразі цей закон пройшов перше читання та готується до другого. За час його підготовки до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

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