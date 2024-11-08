Без США Євросоюз не зможе фінансувати війну в Україні – Орбан

Прем’єр Угорщини вважає, що американці збираються вийти з цієї війни.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Європа не зможе самостійно фінансувати оборону України, якщо Білий Дім за президентства Дональда Трампа припинять підтримку.

Про це пише агенція Bloomberg.

Орбана вважає, що США нібито збираються "вийти" з війни, яку він вважає програшною і якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то Європа не зможе самостійно фінансувати таку підтримку.

"Американці збираються вийти з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно", – завив Орбан.

Крім того, одразу після того, як стали відомі результати виборів - Орбан закликав переглянути допомогу Україні після перемоги Трампа.