Без вирішення питання ексгумацій Україні годі мріяти про ЄС – Польща

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що без вирішення питань щодо ексгумації останків поляків в Україні їй "годі мріяти про вступ до Європейського Союзу".

Про це Radio ZET написало в X (Twitter).

Заступник голови польського МЗС в ефірі заговорив про питання ексгумації поховань поляків, які загинули під час Волинської трагедії (Волинська різнанина), на території України.

"Я скажу нашу позицію. На мою думку, без вирішення цього питання – і багато українців це вже теж усвідомлюють – Україні годі мріяти про вступ до Європейського Союзу. Тому ми будемо абсолютно підкреслювати, що без вирішення цього питання не буде довгострокового примирення з Україною", - сказав Яблонський.

На питання чи є ексгумації умовою підтримки Польщею вступу України до ЄС, посадовець не відповів.

"Я не люблю говорити про умови. Я говорю про реальність: якщо ми маємо бути в одному союзі з країною, з якою у нас є значна суперечка, то суперечка має бути вирішена, інакше важко співпрацювати", - додав заступник міністра.