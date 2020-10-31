Без "зеленого тарифу": китайська та українська компанія узгодили будівництво вітрової електростанції

"Проект ВІНД ФАРМ 800 МВт у Донецькій області – найбільший наземний вітропарк у Європі"

Китайська компанія POWERCHINA і українська компанія WindFarm підписали контракт на спільну реалізацію будівництва вітрової електростанції потужністю 800 МВт у Донецької області.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу WindFarm.

"Вартість проекту становить що найменше 1 млрд дол, що робить його найбільшим вітроенергетичним проектом в Україні", - йдеться у повідомленні.

У компанія повідомили, що продаж виробленої електроенергії на ринку електричної енергії буде без "зеленого" тарифу.

"Проект ВІНД ФАРМ 800 МВт у Донецькій області – найбільший наземний вітропарк у Європі", - зазначили у компанії.

POWERCHINA спеціалізується на проектуванні та будівництві енергетичних і транспортних об’єктів. Зокрема, в активі компанії знаходиться будівництво найбільшої в світі електростанції потужністю 22,5 ГВт.

В активі команди компанії WindFarm досвід розробки портфеля вітроенергетичних проектів загальною потужністю 1.3 ГВт, з яких було введено в експлуатацію більше 400 МВт.

Нагадаємо, що раніше Україна посіла місце в п'ятірці країн Європи, де встановили найбільше вітроелектростанцій