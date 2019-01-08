Україна посіла місце в п'ятірці країн Європи, де встановили найбільше вітроелектростанцій

Загалом, у першому півріччі 2019 року в Україні встановили вітроелектростанцій побіжністю 262 мегавати.

Загалом у Європі за перші 6 місяців 2019 року ввели в експлуатацію вітроелектростанцій загальною потіжністю 4,9 гігавата, з них 2,97 гігавата — вітроелектростанції, розташовані на землі, а решта вітряки — збудовані у морі, інформує "Громадське" з посиланням на асоціацію власників вітроелектростанцій Wind Europe.

Найбільше наземних вітроелектростанцій ввели в експлуатацію у Франції та Швеції — на 523 мегавати та 459 мегавати відповідно. У Німеччині та Італії збудували вітряків загальною потужністю близько 287 мегаватів.

Зазначається, о у першій половині 2019 року обсяги встановлення нових вітроелектростанцій у Європі дещо впали проти аналогічного періоду минулого року. Зокрема через проблеми зі встановленням вітряків у Німеччині, яка ввела в експлуатацію найменше ВЕС починаючи з 2000 року.

Загальний обсяг інвестицій у встановлення вітряків протягом першої половини 2019 року склав 8,8 мільярда євро.

Нагадаємо, у першому кварталі 2019 року в Україні ввели в експлуатацію електростанцій, що генерують електроенергію з відновлювальних джерел, загальна потужність яких складає 862 мегавати. Це більше, ніж за весь 2018 рік.

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