Україна посіла місце в п'ятірці країн Європи, де встановили найбільше вітроелектростанцій
Загалом у Європі за перші 6 місяців 2019 року ввели в експлуатацію вітроелектростанцій загальною потіжністю 4,9 гігавата, з них 2,97 гігавата — вітроелектростанції, розташовані на землі, а решта вітряки — збудовані у морі, інформує "Громадське" з посиланням на асоціацію власників вітроелектростанцій Wind Europe.
Найбільше наземних вітроелектростанцій ввели в експлуатацію у Франції та Швеції — на 523 мегавати та 459 мегавати відповідно. У Німеччині та Італії збудували вітряків загальною потужністю близько 287 мегаватів.
Зазначається, о у першій половині 2019 року обсяги встановлення нових вітроелектростанцій у Європі дещо впали проти аналогічного періоду минулого року. Зокрема через проблеми зі встановленням вітряків у Німеччині, яка ввела в експлуатацію найменше ВЕС починаючи з 2000 року.
Загальний обсяг інвестицій у встановлення вітряків протягом першої половини 2019 року склав 8,8 мільярда євро.
Нагадаємо, у першому кварталі 2019 року в Україні ввели в експлуатацію електростанцій, що генерують електроенергію з відновлювальних джерел, загальна потужність яких складає 862 мегавати. Це більше, ніж за весь 2018 рік.
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