Представник президента в уряді пропонує змінити критерії визначення отримувачів субсидій
За словами Андрія Геруса, таке рішення уряд має ухвалити через те, що за останній рік кількість отримувачів субсидії зменшилась майже вдвічі, повідомляє "Громадське".
"Минулого року були зміни до критеріїв визначення субсидіантів… Було майже 7 мільйонів субсидіантів, а на початку цього року ця кількість скоротилася до 3,6 мільйона осіб, тобто майже вдвічі. Деякі пенсіонери, які мали прописаних внуків, минулого року і цього року не отримували субсидії", - заявив Герус.
Він заявив, що відповідно до пропозиції, яку Офіс президента надав уряду, таким пенсіонерам будуть виплачувати субсидії.
Також Герус закликав максимально спростити процедуру отримання субсидій.
Нагадаємо, середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в травні 2019 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 45,5% - до 91,8 гривні.
Додамо, видатки на виплату субсидій загалом зменшили на близько вісім мільярдів гривень, більшу частину цих коштів спрямували до Пенсійного фонду.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн