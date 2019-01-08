Представник президента в уряді пропонує змінити критерії визначення отримувачів субсидій

"Було майже 7 мільйонів субсидіантів, а на початку цього року ця кількість скоротилася до 3,6 мільйона осіб, тобто майже вдвічі"

Уряду запропонують змінити критерії, за якими визначають, чи буде родина отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

За словами Андрія Геруса, таке рішення уряд має ухвалити через те, що за останній рік кількість отримувачів субсидії зменшилась майже вдвічі, повідомляє "Громадське".

"Минулого року були зміни до критеріїв визначення субсидіантів… Було майже 7 мільйонів субсидіантів, а на початку цього року ця кількість скоротилася до 3,6 мільйона осіб, тобто майже вдвічі. Деякі пенсіонери, які мали прописаних внуків, минулого року і цього року не отримували субсидії", - заявив Герус.

Він заявив, що відповідно до пропозиції, яку Офіс президента надав уряду, таким пенсіонерам будуть виплачувати субсидії.

Також Герус закликав максимально спростити процедуру отримання субсидій.

Нагадаємо, середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в травні 2019 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 45,5% - до 91,8 гривні.

Додамо, видатки на виплату субсидій загалом зменшили на близько вісім мільярдів гривень, більшу частину цих коштів спрямували до Пенсійного фонду.