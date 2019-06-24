Середній розмір субсидії у травні зменшився на 45,5%

Кількість домогосподарств, які отримують субсидії, зросла більш ніж удвічі

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в травні 2019 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 45,5% - до 91,8 гривні.

Такі дані опублікувала Держслужба статистики.

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг жителям України в січні-травні 2019 року було призначено на суму 842 мільйони гривень, що на 52% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. У міській місцевості субсидії призначені на суму 570,3 млн грн, у сільській - 271,7 млн грн.

За інформацією Держстату, по субсидії на оплату ЖКП у січні-травні звернулися понад 2,171 млн домогосподарств, що на 22,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

У міській місцевості в січні-травні субсидії призначені 1,414 млн сімей, у сільській - більш ніж 745 тисячам сімей. Порівняно з січнем-травнем 2018 року, кількість сімей, яким призначено субсидії, збільшилася в 2,4 разу.

Нагадаємо, що в травні 2019 року Кабмін скоротив витрати на виплату субсидій на 8 млрд грн.