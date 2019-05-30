Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кабмін скоротив витрати на виплату субсидій на вісім млрд гривень

Кабінет міністрів України ухвалив рішення перерозподілити державні соціальні видатки
Видатки на виплату субсидій загалом зменшили на близько 8 мільярдів гривень, більшу частину цих коштів спрямували до Пенсійного фонду.
Кабмін скоротив витрати на виплату субсидій на вісім млрд гривень Фото: з вільних джерел

Зазначається, що загалом видатки на виплату субсидій зменшили на 13,55 мільярда гривень, однак 5,54 мільярда гривень спрямували на виплату субсидій у грошовій формі (монетизацію субсидій), йдеться у "Громадське" з посиланням на офіційний сайт уряду

Більшу частину коштів, на які уряд зменшив витрати на субсидії, спрямували на погашення дефіциту Пенсійного фонду. На ці потреби виділили 7,88 мільярда гривень. Крім цього уряд збільшив видатки на санаторно-курортне лікування ветеранів (до 13,67 мільйона гривень) та протезування (до 88,18 мільйона гривень).

Зазначимо, що такий перерозподіл державних соціальних видатків, у першу чергу, пов'язаний з переходом на систему монетизації субсидій. Так, виплату субсидій у грошовій формі вирішили продовжити і після опалювального сезону.

12 березня українцям, які не отримують пенсії, почали виплачувати субсидії грошима. Пенсіонери почали отримувати субсидії у грошовій формі від початку березня. Тим, у кого немає банківської картки субсидія разом з пенсією прийшла готівкою через Укрпошту.

6 лютого Кабмін затвердив перехід до виплати субсидій готівкою з березня 2019 року.

Читайте також: На монетизацію субсидій уряд направив майже шість мільйонів

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2019 13:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.