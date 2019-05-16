На монетизацію субсидій уряд направив майже шість мільйонів, - Гройсман

"Люди мають державну підтримку на оплату послуг. Це важливо. Статистика говорить таке: ми монетизували субсидії для 3,4 млн домогосподарств"

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет Міністрів направив на монетизацію субсидій 3,4 млн громадян 5,7 млн грн.

"Люди мають державну підтримку на оплату послуг. Це важливо. Статистика говорить таке: ми монетизували субсидії для 3,4 млн домогосподарств. На це направили 5,7 млрд грн. Це гроші людей. Треба аби люди отримували кошти і розуміли ціну і вартість послуг", - сказав Гройсман, інформує Урядовий портал.

Він зауважив, що процес монетизації комунальних субсидій і пільг – це не разова акція, а планомірний процес, який почався і буде продовжено.

Глава уряду також наголосив, що процес монетизації субсидій тісно пов’язаний і з процесами модернізації комунального господарства, відповідальність за які несе місцева влада.

За його словами, завдяки реформі децентралізації на місця переданий значний ресурс, який потрібно витратити на оновлення мереж, встановлення приладів обліку, впровадження заощадливих технологій.

"От зараз я чую, що в містах вимикають гарячу воду. Так я закликаю місцеву владу не вимикати воду, а проводити модернізацію систем. Кошти на це є", - додав Гройсман.

Окрім цього, він звернув увагу, що досвід монетизації субсидій буде врахований і при монетизації інших пільг, і, за його словами, робота в цьому напрямку почнеться вже з жовтня поточного року.

Нагадаємо, що у разі, якщо субсідіант допускав прострочення в оплаті житлово-комунальних послуг при отриманні монетизованої субсидії, то на наступний період субсидія буде призначатися в безготівковій формі.