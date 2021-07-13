Безос отримав офіційну ліцензію на політ у космос Ліцензія FAA для компанії Blue Origin діє до серпня. Запуск корабля дозволений на об’єкті Launch Site One у Техасі

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) затвердило ліцензію для компанії Blue Origin на доставку людей у космос із використанням системи New Shepard.

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Про це повідомляє Reuters, передає "Укрінформ". "Першим, запланованим на 20 липня, рейсом Blue Origin має відправити в космос колишнього виконавчого директора Amazon.com Джеффа Безоса", - вказує агентство. Ліцензія FAA для компанії Blue Origin діє до серпня. Запуск корабля дозволений на об’єкті Launch Site One у Техасі. Як зазначається, перед видачею ліцензії FAA перевірило безпеку роботи апаратного та програмного забезпечення ракети-носія, після чого підтвердило, що система відповідає всім вимогам. Нагадаємо, що Ілон Маск полетить у космос, але не на своєму кораблі

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