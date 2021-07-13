Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Безос отримав офіційну ліцензію на політ у космос

Ліцензія FAA для компанії Blue Origin діє до серпня. Запуск корабля дозволений на об’єкті Launch Site One у Техасі
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) затвердило ліцензію для компанії Blue Origin на доставку людей у космос із використанням системи New Shepard.
Безос отримав офіційну ліцензію на політ у космос Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Reuters, передає "Укрінформ".

"Першим, запланованим на 20 липня, рейсом Blue Origin має відправити в космос колишнього виконавчого директора Amazon.com Джеффа Безоса", - вказує агентство.

Ліцензія FAA для компанії Blue Origin діє до серпня. Запуск корабля дозволений на об’єкті Launch Site One у Техасі.

Як зазначається, перед видачею ліцензії FAA перевірило безпеку роботи апаратного та програмного забезпечення ракети-носія, після чого підтвердило, що система відповідає всім вимогам.

Нагадаємо, що Ілон Маск полетить у космос, але не на своєму кораблі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 07 2021 17:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.