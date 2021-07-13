ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИФедеральне управління цивільної авіації США (FAA) затвердило ліцензію для компанії Blue Origin на доставку людей у космос із використанням системи New Shepard.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Безос отримав офіційну ліцензію на політ у космос
Ліцензія FAA для компанії Blue Origin діє до серпня. Запуск корабля дозволений на об’єкті Launch Site One у Техасі
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters, передає "Укрінформ".
"Першим, запланованим на 20 липня, рейсом Blue Origin має відправити в космос колишнього виконавчого директора Amazon.com Джеффа Безоса", - вказує агентство.
Ліцензія FAA для компанії Blue Origin діє до серпня. Запуск корабля дозволений на об’єкті Launch Site One у Техасі.
Як зазначається, перед видачею ліцензії FAA перевірило безпеку роботи апаратного та програмного забезпечення ракети-носія, після чого підтвердило, що система відповідає всім вимогам.
Нагадаємо, що Ілон Маск полетить у космос, але не на своєму кораблі
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